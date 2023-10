Israel macht ernst: Palästinenser sollen Gaza sofort verlassen

Anzeige

NEW YORK/TEL AVIV. Israel hat die Vereinten Nationen darüber unterrichtet, daß die Palästinenser den Norden des Gaza-Streifens verlassen müssen und in den Süden umsiedeln sollen. Das teilten die UN soeben mit. Betroffen seien 1,1 Millionen Menschen.

Diese Information ist als Ankündigung zu verstehen, daß Israels Militär mit einer Bodenoffensive in das Gebiet einmarschieren wird. Der jüdische Staat hatte den Gazastreifen als Reaktion auf den verheerenden Terrorangriff der Hamas auf Israel bereits am Sonnabend vollständig abgeriegelt. Er stoppte die Stromlieferungen sowie die Einfuhr von Treibstoff, Lebensmitteln und Trinkwasser.

UN appellieren an Israel, nicht anzugreifen

Der Befehl des israelischen Militärs, den Gaza-Streifen zu verlassen, gelte laut Vereinter Nationen auch für alle UN-Mitarbeiter und diejenigen, die in UN-Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitszentren und Kliniken untergebracht seien.

Die UN appellierten an Israel, den Befehl zurückzunehmen: „Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, daß eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric in der Nacht zum Freitag.

Letzter Grenzübergang geschlossen

Der einzige Grenzübergang zum Gaza-Streifen, der nicht von Israel kontrolliert wird, ist Rafah an der Grenze zu Ägypten. Er wurde aber nach israelischen Angriffen am Dienstag geschlossen. Unklar ist, ob die Bewohner nach Ägypten gehen könnten.

Die islamische Terrorgruppe Hamas hatten am Sonnabend ein Massaker unter Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Mehr als 1.200 Menschen töteten die radikalen Moslems. Mindestens 3.391 weitere wurden verletzt. 150 Israelis verschleppten die Terroristen zudem in den Gaza-Streifen. (fh)