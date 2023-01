Ukrainischer Innenminister stirbt bei Helikopterabsturz

Anzeige







KIEW. Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ist bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Kiew ums Leben gekommen. „Bei dem Absturz kam die Leitung des Innenministeriums ums Leben: der Minister, der erste stellvertretende Minister und der Staatssekretär. Insgesamt sind bei dem Unfall 16 Menschen gestorben“, erläuterte der ukrainische Polizeichef Igor Klymenko die Lage auf Facebook am Mittwoch morgen.

Der Leiter des Regierungsbezirks Kiew, Oleksij Kuleba, sprach auf Telegram allerdings von einer weiter steigenden Opferzahl. Laut ihm seien 18 Menschen bei dem Vorfall gestorben. Der Helikopter war im Kiewer Vorort Browary in einem Wohngebiet niedergegangen. Ganz in der Nähe der Absturzstelle soll sich auch ein Kindergarten befunden haben.

Laut der ukrainischen Nachrichtenseite The Kyiv Independent wurden bei dem Unglück mindestens 29 weitere Personen zum Teil schwer verletzt. In den sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen von chaotischen Szenen, die sich an der Absturzstelle abgespielt haben sollen.

Das Ausland zeigt sich betroffen über Helikopter-Unglück

Bereits kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls bekundeten die ersten Politiker aus dem Ausland ihr Beileid. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas kondolierte ihrem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal mit den Worten: „Estland trauert mit Ihnen. Das Unglück ist eine weitere Erinnerung daran, wie groß der Preis ist, den die Ukraine für ihren Freiheitskampf gegen Rußland zahlt.“

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel drückte dem Land gegenüber sein Beileid aus. „Wir teilen die Trauer der Ukraine über den Helikopterabsturz in Browary“, twitterte er. Innenminister Monastyrskyj wurde 42 Jahre alt. (fw)