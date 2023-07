Haft und Abschiebung für deutschen Klima-Kleber

Anzeige

LONDON. Mit einem Appell haben sich Mitglieder von „Just Stop Oil“, der britischen Schwesterorganisation der „Letzten Generation“, an die Öffentlichkeit gewandt, um die Abschiebung eines Mitglieds zu verhindern. Der gebürtige Sachse Marcus Decker war zusammen mit einem Klima-Kleber-Komplizen zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Nun droht ihm nach der Haft die Ausweisung.

„Ich bin am Boden zerstört und sehr traurig“, sagte der 34jährige aus dem Gefängnis, wie der Merkur berichtet. „Als Konsequenz meiner Taten habe ich eine Gefängnisstrafe akzeptiert, aber meine Familie, mein Zuhause, meine Gemeinschaft und das Wahlland, das ich liebgewonnen habe, zu verlieren, fühlt sich wie eine doppelte Strafe an.“

Nach dem Gefängnis kommt die Abschiebung

Decker war zusammen mit dem Briten Morgan Trowland im Oktober 2022 auf die Queen-Elisabeth-II-Brücke in London geklettert und hatte mit der Aktion den Autoverkehr auf der Brücke für 41 Stunden blockiert. Dafür erhielt er im April 2023 eine Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Sein Komplize erhielt drei Jahre Haft.

Nun ist klar: Decker muß nach der Haft das Vereinigte Königreich verlassen. „Marcus ist schon seit sieben Monaten von uns getrennt und er wird vielleicht nie wieder nach Hause kommen“, wandte sich seine Lebensgefährtin an die Öffentlichkeit. „Meine Kinder und ich haben es geschafft, uns mit der Haftstrafe abzufinden. Aber jetzt habe ich das Gefühl, daß die Behörden versuchen, unsere Familie auseinanderzureißen.“

Härte in Großbritannien, Milde in Deutschland

Doch die britische Justiz bleibt hart. „Ausländische Staatsangehörige, die hier im Vereinigten Königreich Verbrechen begehen, werden mit der vollen Härte des Gesetzes konfrontiert, einschließlich der Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt für diejenigen, die dazu berechtigt sind“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums gegenüber dem Guardian.

Die „Letzte Generation“ in Deutschland vernetzt sich zunehmend mit der Polizei. Laut einem Bericht der Bild am Sonntag habe man inzwischen mehrere gemeinsame Veranstaltungen und Seminare abgehalten. Auch seien demnach mittlerweile etwa hundert Polizisten Mitglieder der „Letzten Generation“. „Der Austausch findet in beide Richtungen statt“, wird eine Polizistin zitiert. (JF)