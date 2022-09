Neuseeland schafft fast alle Corona-Regeln ab

WELLINGTON. Die neuseeländische Regierung hat angekündigt, in der Nacht zu Dienstag fast alle noch geltenden Corona-Maßnahmen ersatzlos zu streichen. „Es ist an der Zeit, die Seite unseres Covid-19-Managements umzublättern und ohne die außergewöhnlichen Maßnahmen zu leben, die wir zuvor ergriffen haben“, begründete Regierungschefin Jacinda Ardern den Schritt am Montag auf einer Pressekonferenz.

Lediglich die Maskenpflicht soll in Krankenhäusern und in Seniorenheimen noch weiter gelten. Dagegen müssen auch Besucher des Inselstaates künftig keine Impfung gegen das Coronavirus mehr vorweisen und sich auch nicht mehr testen lassen. „Statt das Gefühl zu haben, daß Covid diktiert, was mit uns, unserem Leben und unserer Zukunft passiert, übernehmen wir wieder die Kontrolle“, betonte Ardern.

Neuseeland hatte sich bereits im März 2020 weitgehend von der Außenwelt abgeschottet und später ausschließlich geimpften Personen die Einreise gestattet. Corona-Ausbrüche wurden lange Zeit mit zum Teil rigiden Lockdowns bekämpft. (ho)