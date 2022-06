Kinokonzern zieht Islam-Film in England nach Protesten zurück

Hunderte Muslime haben in Bradford, Leeds, Sheffield, Bolton, Blackburn und Birmingham gegen den neuen Film „The Lady of Heaven“ protestiert und den Cineworld-Konzern zum Abbruch der Vorführung gezwungen. Videoaufnahmen zeigten wütende bärtige Männer vor Kinos, die „Allahu Akbar“ rufen. Sie bezeichneten den Film als „blasphemisch“.

Der Kinokonzern teilte britischen Medien mit, man habe den Film aus Angst vor Gewalt zurückgezogen. Ein Sprecher sagte: „Aufgrund der jüngsten Vorfälle im Zusammenhang mit ‘The Lady of Heaven` haben wir entschieden, die kommenden Vorführungen landesweit abzusagen, um die Sicherheit unseres Personals und unserer Kunden sicherzustellen.“

Protests over The Lady Of Heaven film have taken place in Bradford, Leeds, Sheffield, Bolton, Blackburn and Birmingham.

The film about Prophet Muhammad’s daughter has been pulled by Cineworld after criticisms of ‚blasphemy‘.

