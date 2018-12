Relative Ruhe in Paris

Das Imperium schlägt zurück. Nachdem Polizei und Gendarmerie am vergangenen Samstag in Paris geradezu hilf- und vor allem führungslos den Krawallos nachgelaufen waren oder zugeschaut hatten, waren sie diesmal besser vorbereitet. Schon im Vorfeld wurden Dutzende Personen festgenommen, die im Internet mit Gewaltaufrufen auffällig geworden waren, bei Kontrollen in mehreren Ringen um die symbolträchtige Innenstadt mit Triumphbogen und Champs Élysées nahm die Polizei bis Samstagnachmittag rund fünfhundert Personen in Gewahrsam.

8.000 Sicherheitsbeamte und ein Dutzend gepanzerte Fahrzeuge waren in der Hauptstadt aufmarschiert; die meisten Händler, Geschäfte und Restaurants um die Nobelallee waren geschlossen, zum Teil sogar verbarrikadiert, mehr als 30 Metro-Stationen blieben gesperrt. Bis zum frühen Nachmittag gab es dreißig Leichtverletzte, zwei brennende Autos und kleinere Auseinandersetzungen vor allem in den Boulevards Friedland und Wagram in Richtung Triumphbogen. Die Zahl der Demonstranten in Paris überstieg nicht die Zehntausend, in ganz Frankreich waren es nach Angaben des Innenministeriums keine vierzigtausend.

Allgegenwärtige Polizeipräsenz und schnelles Durchgreifen

Daß es auch in Paris relativ ruhig blieb, lag auch an den Gelbwesten selbst. Sie grenzten sich von den Krawallos ab, hinderten einige sogar daran, Autos oder Mülltonnen anzuzünden. Radikaleren Gelbwesten blieb nichts weiter übrig, als den Périphérique, die große Umgehungsautobahn, hier und da zu blockieren, indem sie sich einfach auf die Straße legten, aber auch hier sorgte die Polizei schnell für Ordnung und weiter fließenden Verkehr.

Häufiger waren schon Szenen von Mantes-la-Jolie. In diesem Ort hatte die Polizei am Donnerstag bei lautstarken und zum Teil erkennbar gewaltbereiten Schülerprotesten 140 Schüler festgehalten, sie auf die Knie gehen und die Hände hinter dem Nacken hochhalten lassen. Ein Schüler filmte die Szene und stellte sie ins Netz, was in dem ohnehin schon aufgeregten politischen Ambiente die Empörung noch steigerte. Diese Szene der Demütigung durch die Staatsgewalt wird nun in den Straßen von Paris oder auch in der Provinz häufig nachgespielt, man geht auf die Knie und verschränkt die Hände im Nacken.

Macrons Nimbus als Reformer ist dahin

Der Staat, der vor einer Woche versagt hatte, ging auf Nummer sicher. Aber damit erfüllte er nur eine, wenn auch die primäre Funktion des Staates: für Sicherheit sorgen. Politisch allerdings ist die Regierung Macron auch nach diesem Wochenende weiterhin im Dilemma. Entweder sie gibt dem Volk nach und verzichtet auf Reformen und damit auf die Rolle des Musterschülers in Europa, oder sie beläßt es bei der Rücknahme einiger Reformen und begnügt sich mit der Verwaltung der Mängel. Es ist jedenfalls kaum zu sehen, wie Macron seinen Nimbus als Reformer in Frankreich und Europa retten kann. Seine Glaubwürdigkeit ist dahin.

Denn eins hat dieses Wochenende deutlich gemacht: Man glaubt Macron nicht mehr, daß es ihm um das Wohl des Volkes geht. Man hält ihn für einen Schauspieler. Talleyrand bemerkte einmal, man könne als Politiker Niederlagen erleiden und sich wieder aufrichten, aber wer durch Fehler seine Glaubwürdigkeit verliere, der verliere auch die Fähigkeit zur Führung. Macron hat viele Fehler gemacht und vor allem den Zeitpunkt verpaßt, zum Volk zu sprechen und Fehler zu bekennen.