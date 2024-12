Zitat verändert: ZDF und dpa wollten Baerbock vor Blamage schützen

Anzeige

HAMBURG. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach in einer Rede beim OSZE-Ministertreffen auf Malta wörtlich von „1,3 Milliarden Menschen in Europa“. Die Redaktion der Deutschen Presse-Agentur (dpa) verfälschte und korrigierte dieses wörtliche Zitat in der Folge. Auch das öffentlich-rechtliche ZDF verwendete in seiner Berichterstattung nicht das Originalzitat. Im Netz sorgte das für Wirbel, und die dpa mußte sich letztlich in einer Stellungnahme entschuldigen. Trotz eines jährlichen Überschusses von bis zu zwei Millionen Euro erhält die Agentur staatliche Fördergelder in Millionenhöhe.

Was war genau passiert? Bei ihrer Rede auf Malta wandte sich Baerbock an Rußlands Außenminister Sergej Lawrow mit den Worten: „Sie können sich selbst etwas vormachen, nicht aber der Welt, nicht den 1,3 Milliarden Menschen in Europa.“ Erste Berichte wurden auch mit diesem Zitat veröffentlicht, obwohl nur rund 750 Millionen Menschen in Europa leben. In sozialen Netzwerken hagelte es Spott für Baerbock, die bereits in der Vergangenheit immer wieder mit Versprechern und peinlichen Fehlern aufgefallen war.

In der Redaktion der Deutschen Presse-Agentur wollte man Baerbock dann aber wohl vor weiterer Häme schützen und änderte das Zitat zu folgendem Wortlaut: „Sie können sich selbst etwas vormachen, nicht aber der Welt, nicht den 1,3 Milliarden Menschen in der OSZE-Region.“ Auch das ZDF reagierte und änderte seine Berichte entsprechend.

Außenministerin Annalena Baerbock hat in ihrer Rede beim OSZE-Ministertreffen auf Malta wörtlich von „1,3 Milliarden Menschen in Europa“ gesprochen. So wurde das auch als direktes Zitat in zwei dpa-Meldungen dokumentiert. Nach dem Senden der Meldungen fiel in der dpa-Redaktion… — dpa (@dpa) December 6, 2024

Zitat wurde nochmals geändert

Die dpa mußte am Freitag auf X einräumen, daß die Korrektur aus Baerbocks Außenamt erst auf Nachfrage ihrer Redaktion erfolgte. Absolut ungewöhnlich, denn letztlich ist es nicht die Aufgabe der Agentur, Fehler von Politikern zu korrigieren.

Die Redaktion hätte lediglich in einer aktualisierten Meldung transparent auf die Fakten hinweisen müssen. Nach viel Druck von Lesern und Zusehern wurde die Meldung zu Baerbocks Rede dann noch einmal verändert. Die dpa schreibt: „Darin dokumentieren wir im Wortlaut wieder das ursprüngliche Zitat inklusive des Fehlers und machen unseren Standards entsprechend den Ablauf transparent.“

#Baerbock hat etwas gesagt, das falsch war. Das Staatsfernsehen hat die falsche Aussage in vorauseilendem Gehorsam berichtigt. #Tagesschau pic.twitter.com/eggn3iblJx — storymakers (@mz_storymakers) December 6, 2024

