Eklat bei Olympia: Halmich kritisiert Teilnahme von Männern beim Frauenboxen

BERLIN. Die ehemalige deutsche Boxweltmeisterin Regina Halmich hat sich gegen Männer im Frauenboxen ausgesprochen. Zwar habe sie kein Problem mit der LGBTQ-Gemeinschaft, „aber wer als Mann geboren wurde, hat eine andere Muskulatur, einen anderen Körperbau“. Auch Operationen und Hormonbehandlungen änderten nichts an den Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Zudem appellierte sie: „Bitte keine Diskriminierung reininterpretieren – es geht nur um Fairneß.“

Hintergrund sind die aktuellen Olympischen Spiele in Paris, bei denen zwei Personen im Frauenboxen antreten, die stark erhöhte Testosteronwerte und XY-Chromosomen haben. Beide wurden deshalb von anderen Boxverbänden in der Vergangenheit bereits disqualifiziert, dürfen bei Olympia aber antreten. Einer von ihnen – der Algerier Imane Khelif – gewann am Donnerstag seinen Kampf gegen die Italienerin Angela Carini nach wenigen Sekunden durch Aufgabe Carinis.

I declare #AngelaCarini the winner. Shame on #Algeria and everybody who enabled this male to cheat his way into a women’s competition. This is not a win for any of you it’s a stain on the #OlympicGamesParis. #OlympicMisogyny #MalesAreNotWomen #IStandWithAngelaCarini https://t.co/ROhajwpkaR

— Frankie Jack (@FrankieJack69) August 1, 2024