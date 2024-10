Poldi-Abschiedsspiel: Polizeibekannter Marokkaner festgenommen

Anzeige

KÖLN. Die Kölner Polizei hat einen 17jährigen festgenommen, der am Donnerstag einen polnischen Fuballfan niedergestochen hatte. Der 32 Jahre alte Mann wollte sich am Fanmarsch zum Müngersdorfer Stadion beteiligen, in dem das Abschiedsspiel für Ex-Nationalspieler und Fußball-Weltmeister Lukas Podolski stattfand.

Bei dem mutmaßlichen Messerstecher, gegen den inzwischen Haftbefehl erlassen wurde, handelt es sich um einen Marokkaner. Gemeinsam mit mindestens einem weiteren Mittäter war er auf dem Wallrafplatz unweit des Kölner Doms mit dem späteren Opfer und dessen Bekannten in Streit geraten, zückte ein Messer und verletzte den Polen so schwer, daß dessen Leben nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Podolski hatte den Fan anschließend im Krankenhaus besucht und ihm ein Trikot geschenkt.

Marokkaner verletzte bereits vorher Menschen

Den ebenfalls 17jährigen Komplizen des Messerstechers hatte die Polizei kurz nach der Tat mit Blutspritzern an der Kleidung vor dem Hauptportal des Kölner Doms festgenommen. Der Haupttäter konnte zunächst fliehen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist der Flüchtling bereits durch mehrere Verbrechen – Rauschgift und Körperverletzungen – polizeibekannt. Die Beamten spürten ihn mit Hilfe von Videoaufzeichnungen in einer Bahn in Essen auf. Die Polizei berichtet, daß der Täter bei der Festnahme unter so starkem Drogeneinfluß stand, daß er zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Inzwischen sitzt er in U-Haft. (fh)