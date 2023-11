Volkstrauertag: Landrat läßt Schüler auf Soldatengräbern tanzen

Anzeige

VOSSENACK. Zum Volkstrauertag hat das exArt-Musiktheater des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack in Nordrhein-Westfalen auf den Gräbern gefallener Soldaten getanzt. Das circa 40-köpfige Ensemble wollte ein Symbol für Frieden, Freiheit und Hoffnung setzen, berichtete die Aachener Zeitung. Die Aufführung fand am vergangenen Freitagabend auf der Kriegsgräberstätte Hürtgenwald-Vossenack statt.

Vor der Tanzeinlage führte die Gruppe ein Theaterstück über einen haßerfüllten Kriegsfürsten in der Klosterkirche auf dem Friedhofsgelände auf. Dieser tötete die Friedenssuchenden und ging am Ende an seinem eigenen Haß zugrunde. Im Anschluß zog ein Friedenspaar gemeinsam mit Mutter Erde, die das Friedenspaar schützte, aus der Kirche aus. Darauf folgte die Tanzaufführung. Für die Schüler des Gymnasiums war die Veranstaltung verpflichtend.

Spagat zwischen Tradition und Zukunft

Der Kreis Düren und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) wollten durch die Veranstaltung Tradition und Zukunft miteinander verbinden. Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU), der VDK-Vorsitzende Peter Kaptain und Hürtgenwalds Bürgermeister Stephan Cranen (FDP) legten traditionell Kränze nieder. Spelthahn hatte die Aufführung gestattet.

Spelthahn zeigte sich nach der Theateraufführung erfreut über die große Teilnehmerzahl: „Wir haben heute Abend viel mehr Menschen erreicht als mit der traditionellen Gedenkfeier in vielen Jahren zusammen.“ Zudem gedachte er der Menschen in der Ukraine und dem Gazastreifen, die derzeit im Krieg leben. „Wir müssen gemeinsam für den Frieden eintreten und dürfen dabei niemals die Hoffnung verlieren. Möge dieses Zeichen des Friedens all die Menschen in Not erreichen“, sagte der CDU-Politiker.

Wo 2.300 Soldaten ruhen

Auf dem Soldatenfriedhof in Vossenack ruhen 2.221 Soldaten, die in der Schlacht im Hürtgenwald gefallen sind. Unter ihnen sind 930 unbekannte Tote, von denen nicht alle Soldaten sind, sondern auch Freiwillige wie Julius Erasmus, der nach dem Krieg zunächst allein damit begann, die toten Soldaten zu bergen, zu identifizieren und zu begraben.

Erasmus wurde daraufhin von Männern aus benachbarten Dörfern unterstützt. In der Folge der Totenbergung verloren rund 100 Freiwillige ihr Leben, da der Wald mit Blindgängern und Minen übersät war.

Erasmus, der im Zweiten Weltkrieg seine Familie verlor, erklärte den Ansporn für seinen Einsatz: „Im Sommer 1945 kam ich nach Vossenack zurück. Ich hatte meine gesamte Habe verloren. Der Krieg hatte mir alles genommen. Und da fand ich sie in den Chausseegräben, am Waldrand, unter zerschossenen Bäumen. Ich konnte sie einfach nicht da liegen sehen, unbestattet und vergessen. Es ließ mir keine Ruhe.“ (sv)