Anschlag auf Menschenmenge: Auto rast in Clan-Hochzeit

HAGEN. Im westfälischen Hagen hat nach einem Streit unter Gästen einer arabischen Hochzeit ein Clan-Mitglied einen Anschlag auf die Gesellschaft verübt. Er raste mit seinem Wagen in die Menge unter verletzte dabei fünf Menschen. Die Mordkommission ermittelt.

Am späten Donnerstagabend lief die Feier einer Großfamilie völlig aus dem Ruder. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten die Gäste in Streit. Es folgte eine Massenschlägerei, an der sich bis zu 30 Personen beteiligten. Die Clan-Hochzeit eskalierte in massiver Gewalt.

Clan-Hochzeit: Polizei braucht Verstärkung

Daraufhin ging ein 39jähriger zu seinem Auto und fuhr damit in die aufgebrachte Menschenmenge. Die Polizei sprach von einer „Tumultlage“ und rückte mit einem Großaufgebot an. Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, forderte sie Verstärkung aus benachbarten Städten an.

Insgesamt waren 80 Menschen bei der Feier nach der Clan-Hochzeit anwesend. Letztlich nahmen die Beamten drei Personen fest und brachten sie aufs Revier. Darunter war auch der Autofahrer. (fh)