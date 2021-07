Bei keinem anderen Schriftsteller erreicht die Verbindung von Leben und Werk eine so einzigartige organische Qualität wie bei Marcel Proust. Nach 50 Jahren Lebenszeit hinterläßt der französische Romancier einen Zyklus von sieben Romanen. Zum 150. Geburtstag in Gedenken an einen der bedeutendsten Autoren der Belle Époque.