Drag-Darsteller parodieren „Das letzte Abendmahl“ bei der Eröffnungsfeier der Olympia 2024 in Paris Bildschirmfoto: Eurosport /// Montage: JF

Christenhaß in Paris

Mit „Vielfalt“ wird die Olympia 2024 in Paris eröffnet. Tanzende Drag Queens und heraushängende Geschlechtsteile gipfeln in der Lächerlichmachung des Christentums. An den Islam wagen sich die Diversen nicht. Ein Kommentar von Annabel Schunke.