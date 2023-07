Eritreer in Gießen: Bürgerkrieg auf deutschen Straßen Foto: picture alliance/dpa | Helmut Fricke

Migrantenkrawalle in Gießen, Hetzjagden auf Schüler in Sachsen: Was nicht sein darf, ist eben längst Realität. Man muß schon eine höhere ideologische Wahrnehmung haben, um sich diese Zustände noch schönzureden.