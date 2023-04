Polizeistudie: Bloß nicht glauben, was man sieht

Anzeige



Unaufhörlich prasseln Rassismusvorwürfe auf die Polizei ein. Linke Lobbyvereine und Politiker machen Druck, auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte am Mittwoch eindringlich: Jeder Vorfall müsse „deutliche Konsequenzen haben“. Anlaß für die jüngste Diskussion rund um das Thema waren die am Dienstag veröffentlichten Zwischenergebnisse einer bundesweiten Polizeistudie, gefördert durch das Innenministerium.

Diese entkräften zwar die meisten Anwürfe, denn ein struktureller Rassismus innerhalb der Polizei kann anhand der Umfragen natürlich nicht nachgewiesen werden. Doch die tatsächlichen Einstellungen der Polizisten dürften für die linken Einflüsterer ohnehin egal sein. Es gilt zu beweisen, was a priori schon festgelegt wurde.

Dennoch zeigt die Studie eine interessante Tendenz, aber anders als die Linken meinen: Denn das Papier macht deutlich, in welch totalitäre Richtung sich der Polizeiapparat künftig entwickeln könnte. Dem weiteren Umbau der Polizei zu einer gehorsamen, dem woken Zeitgeist dienenden Behörde steht im Grunde kaum etwas im Wege.

Glaubt die Polizei ihren eigenen Statistiken nicht?

So beklagt die durch die Deutsche Hochschule der Polizei durchgeführte Studie, daß Beamte in „sozialen Brennpunkten“ mitunter „Stereotypisierungen“ anhängen würden. „Es wurden Statistiken, wie die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) angeführt, die beweisen würden, daß bestimmte Gruppen/Personenkreise besonders häufig auffällig würden.“ Das Verb „beweisen“ wird also bewußt kursiv gesetzt. Glaubt die Polizei nicht mehr an ihre eigenen Statistiken, laut denen bestimmte ethnische Gruppen erheblich krimineller sind als Deutsche?

Im Bericht heißt es weiter: „Viele Polizeivollzugsbeamt:innen waren sich des Prozesses dabei durchaus bewußt: Besonders wer in Brennpunktwachen Dienst versähe, könne sich nach einiger Zeit, in der immer wieder ähnliche Erfahrungen in Bezug auf das Verhalten bestimmter Personenkreise/ethnischer Gruppen gemacht würde, eine reifizierende Sichtweise zulegen.“

Hier findet sich ein Grundprinzip der modernen Linken: Da nicht gedacht werden darf, was mit den eigenen Augen gesehen werden kann, muß zwangsläufig ein Prozeß der Selbstläuterung einsetzen. Eine solche Person müsse „identifiziert“ und „aufgefangen“ werden, fordern die Studienautoren. Der Übeltäter muß gegenüber seinen Kollegen markiert werden.

Lobbyorganisationen greifen in die Behörden ein

Durch eine „dienstfreie Zeit“ hätten „gefährdete Beamt:innen die Möglichkeit, Sichtweisen zu überprüfen und zu relativieren“. Schließlich müsse man „anderen Lebensrealitäten gegenüber offenbleiben“ und die „Lebensumstände sozial Schwächerer hinterfragen“. Da paßt es ins Bild, daß die Forscher bereits die Zustimmung zu Sätzen wie „Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land“ islamfeindlichen Tendenzen zuordnen. Abhilfe schaffen können demnach nur „Schulungsformate“ und „interkulturelle Kompetenzen“.

Die Polizeiführungen der Bundesländer, den jeweils herrschenden Parteien unterstellt, werden sich den Forderungen anschließen, wobei derartige Antirassismus-Trainings – eine herrliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für entsprechendes Klientel – bereits längst zum Alltag gehören.

Auf einer ersten Fachtagung im September 2022 zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Haß im Netz trafen Vertreter der Landeskriminalämter auf zahlreiche linke Lobbyvereine wie die Amadeu-Antonio-Stiftung oder die neuen deutschen medienmacher, um sich von ihnen belehren zu lassen. Während öffentlich also permanent der Vorwurf des „Racial Profiling“ lanciert wird, greifen die Antirassismuskämpfer hinter verschlossenen Türen bereits direkt in die Behörden ein.

Die Polizei ist längst kein Freund und Helfer mehr

Naturgemäß ist die Polizei auf keiner Seite, sondern dient allein dem Staat. Doch die Realität macht der liberalen Wunschvorstellung, wonach staatliche Behörden stets neutral sind, mittlerweile einen Strich durch die Rechnung. Der Polizeiapparat ist wie alle Institutionen der Bundesrepublik längst in die Mühlen woker Ideologie geraten: von außen durch den ständigen Druck der sogenannten „Zivilgesellschaft“, von innen durch die politische Führungskaste, die sich den Kriterien dieser „Zivilgesellschaft“ längst unterworfen hat.

Jeder einfache Polizist wird sich früher oder später dem Druck beugen. Er muß es tun, um seine eigene Karriere nicht zu gefährden. Gleichzeitig gibt es auch genügend Polizisten, die mit der zunehmenden Ideologisierung – man denke etwa an die Bilder knieender Polizisten auf „Black Lives Matter“-Demonstrationen in Köln – überhaupt kein Problem haben und den übergriffig werdenden Staat auch nicht als Problem erkennen.

Der Weg, den die westlichen „liberalen Demokratien“ bereits eingeschlagen haben, läßt jedenfalls nichts Gutes für die Zukunft vorausahnen. Noch tiefer wird der bürokratische Staat in die Privatsphäre des Einzelnen eindringen, ihn mit Steuerexzessen drangsalieren, jede Verteidigungsmöglichkeit durch verschärfte Waffengesetze nehmen, neue Haßkriminalitäts-Statuten verabschieden und die Polizei aufmarschieren lassen, wenn auch nur ein falscher Post im Internet abgesetzt wurde, queerfeindliche Äußerungen gefallen sind oder Trans-Personen mit dem falschen Vornamen adressiert wurden.

Tatsächliche Gewaltverbrecher hingegen werden mit Samthandschuhen angefaßt, da gemäß des politisch-korrekten Narrativs „Vielfalt ist unserer Stärke“ nicht sein kann, was nicht sein darf. Der Bürger, der die Probleme in den Straßen deutscher Großstädte klar erkennt, ist dem schutzlos ausgeliefert.