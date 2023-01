Kein Interesse an Problemlösung

Erinnert sich noch jemand an die Massenbelästigungen junger Frauen auf der Kölner Domplatte? Oder an die Ausschreitungen der „Party Szene“ in Stuttgart? Auch damals waren es vor allem Migranten. Konsequenzen gab es kaum und niemand sollte erwarten, daß Minister wie Faeser jetzt irgendetwas machen – außer schwurbeln. Ein Kommentar.