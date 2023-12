Deutsche Marine: Bedingt abwehrbereit

Anzeige

Die weltgrößte Containerreederei MSC stoppt Fahrten durch den Suezkanal nach Raketenangriffen der vom Iran gesteuerten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe. Nun soll die Bundeswehr helfen. Das kann sie aber gar nicht.

Wer erinnert sich noch an Bundespräsident Horst Köhler (CDU)? Der sah sich im Mai 2010 zum sofortigen Rücktritt genötigt, nachdem er in einem Interview darüber nachgedacht hatte, „daß im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege“, um „regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen – negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen“. Der Aufschrei aus der damaligen rot-grünen Opposition reichte bis zum Vorwurf des Verfassungsbruchs. Auch in den eigenen Reihen fehlte Rückhalt

Deutsche Marine braucht Modernisierung

Review 2010 – für diese Realitätsbeschreibung hat man Horst Köhler damals medial-künstliche Empöhrung zum Rücktritt gebracht. Heute Realität dt. Politik. Quelle Prof. Pörksen. https://t.co/91bvzRgUL0 pic.twitter.com/M76mRnN7Hv — Mirjam Lechner (@MirjamLechner) April 13, 2022

Die Erinnerung daran macht noch einmal deutlich, aus welcher gottverlassenen Traumwelt die heute Regierenden gerissen wurden, als ein Zufallswahlsieg sie in Regierungsämter spülte. Wenn jetzt im deutschen Verteidigungsministerium über einer Anfrage der USA gebrütet wird, maritime Sicherungsoperationen im Golf von Aden zu unterstützen, dann ist guter Rat nicht nur teuer.

Die Deutsche Marine ist dazu nur bedingt in der Lage, das bestätigen ihre Offiziere hinter vorgehaltener Hand. Zwar wären moderne Fregatten strategisch rasch einsetzbar, aber für eine erforderliche Drohnenabwehr der Huthi sind diese wiederum nicht auf dem aktuellen Stand – dort steht die „Zeitenwende“ immer noch aus.

