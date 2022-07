Karl Lauterbach kann nicht lesen – oder lügt er?

Legte man 5.000 Pistolen auf den Tisch, von denen 4.999 mit Platzpatronen gefüllt sind, eine jedoch mit einer echten Bleipatrone, würden Sie Russisch-Roulette spielen? Würden Sie dieses Spiel in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten immer wieder wiederholen und mit jeder weiteren Runde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die scharfe Waffe zu erwischen? Wie oft würden Sie mitspielen, wissend, daß sich die geladene Pistole immer noch auf dem Tisch befindet?

Gar nicht? Wie wäre es, wenn man Ihnen im Austausch für Ihren Wagemut unveräußerliche Grundrechte wiedergibt? Oder eine schmackhafte Rostbratwurst vom Grill? Was nach dystopischem Wahnsinn klingt, ist dieser Tage Usus im „besten Deutschland aller Zeiten“. Das Bundesgesundheitsministerium meldete kürzlich: „Eine von 5.000 Personen ist von einer schweren Nebenwirkung nach einer Covid19-Impfung betroffen.“

Der Ehrlichkeit zuliebe sei erwähnt, daß die Pistolen-Metapher nicht vollumfänglich zutrifft. Ein Kopfschuß ist tödlich, eine schwere Impfnebenwirkung zumeist nicht. Trotzdem stellt dieses Eingeständnis des Gesundheitsamts einen weiteren Mosaikstein dar im schwersten gesundheitspolitischen Skandal seit den Tagen von Contergan in den frühen 1960er Jahren.

Stimmt. Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Daher bin ich pessimistisch was freiwillige Opfer für den Klimaschutz betrifft https://t.co/ZP7W07PD4B

Es macht nämlich einen immensen moralischen Unterschied, ob jemand sich versehentlich irrt, oder bewußt lügt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im August vergangenen Jahres den Covid19-Vakzinen bescheinigt, „nebenwirkungsfrei“ und „gratis“ zu sein. Das ist auf zweierlei Ebenen falsch: Im Leben ist nichts „gratis“. Jeder Bundesbürger bezahlt die Arbeit des Robert Koch Instituts (RKI), der Weltgesundheitsorganisation, sowie die medizinische Forschung an Universitäten mit seinen Steuern. Zum anderen hatte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bereits Monate vor Lauterbachs Behauptungen 79.106 Verdachtsfälle „von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang“ mit der Covid-Impfung gemeldet.

Können nach der #Corona-Schutzimpfung #Nebenwirkungen auftreten? Was ist das #PostVacSyndrom? Und was können Betroffene tun? Darüber spricht @Karl_Lauterbach in der neuen Folge #KarlText. Hier finden Sie weitere Informationen zu Nebenwirkungen: https://t.co/EgF1g37dTc pic.twitter.com/nW6LS0ADma

— Bundesgesundheitsministerium (@BMG_Bund) June 16, 2022