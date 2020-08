Das Beste daraus machen

Wer das Privileg hatte, in diesem Sommer ein, zwei, drei Wochen ohne Pandemiebeschränkung zu leben, ohne Homeoffice, ohne Maske, ohne das ewige Desinfizieren, sogar ohne Mindestabstand, weiß, was verlorengegangen ist.

Denn selbst wenn die düstere Prognose stimmen sollte, daß unser Dasein niemals wieder das alte sein wird, bleibt doch eine ziemlich fest umrissene Vorstellung davon, wie unbeschwert das tägliche Dasein „vorher“ ablief, worauf man nicht achten, woran man nicht denken, was man nicht tun, was man nicht unterlassen mußte, kurz: was normal war und was nicht.

Die Corona-Krisen-Existenz ist nicht normal. Das erklärt manches von der Gereiztheit, mit der viele reagieren. Es erklärt auch einiges von dem Aufbegehren, das sich in mehr oder weniger nachvollziehbarer Weise äußert.

Der Vergleich mit Kriegszeiten ist schief

Aber man sollte nicht verkennen, daß die Zumutungen, denen wir ausgesetzt wurden und noch werden, wenig mit dem zu tun haben, was in den vergangenen einhundert Jahren Menschen, Europäern, Deutschen in Ausnahmesituationen zugemutet wurde. Ganz gleich, wie groß die finanziellen Probleme noch werden, wie hoch die Zahl der Neuinfektionen ist, wie martialisch die Rhetorik der Politiker auch ausfällt, der Vergleich mit Krieg, Nachkrieg, Bankenkrach ist schief.