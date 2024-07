Mickaël Fonton, Chefredakteur der Zeitschrift Valeurs actuelles zur Parlamentswahl in Frankreich: „Tatsächlich ist der Cordon sanitaire, die französische Brandmauer, bereits zerfetzt“ Fotos: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Daniel Cole / Privatarchiv /// JF-Montage

Erobert der Rassemblement National am Sonntag erstmals die Regierungsmacht in Frankreich? Oder geht die Partei Präsident Macron in die Falle? Für die JUNGE FREIHEIT ordnet Mickaël Fonton, Chefredakteur des konservativen Nachrichtenmagazins „Valeurs actuelles“, die historische Parlamentswahl ein.