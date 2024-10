Patente: Wie gut sind die deutschen Universitäten?

MÜNCHEN. Deutsche Hochschulen haben seit der Jahrtausendwende die meisten Patente in Europa angemeldet. Mit 25.822 Erfindungen führen die Deutschen das europäische Ranking vor Frankreich (19.265) und Großbritannien (13.144) an, wie aus einer Studie des Europäischen Patentamts (EPA) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung hervorgeht. Untersucht wurde der Zeitraum von 2000 bis 2020.

Insgesamt stammt demnach knapp jedes vierte europäische Hochschulpatent aus Deutschland. Gemeint sind sowohl Patente, die direkt von einer Universität angemeldet wurden, als auch Anmeldungen durch Forscher, die an einer Universität tätig sind. Die innovativste deutsche Universität ist die TU München, dahinter landen die FAU Erlangen-Nürnberg, die FU Berlin und die RWTH Aachen.

Großes Gefälle zwischen den Universitäten

Europaweit führt die französische Universität Grenoble (3.348 Patente) das Ranking an, gefolgt von der Schweizer ETH Zürich (2.219). Die TU München liegt auf Platz drei (2.183). Außerdem spielen die Hochschulen bei den Patentanmeldungen in Europa eine immer wichtigere Rolle. Während im Jahr 2000 sechs Prozent aller europäischen Patente aus dem akademischen Bereich kamen, stieg der Anteil 2019 auf zehn Prozent.