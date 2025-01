Wegen mangelnder Nachfrage können Unternehmen in der Autoindustrie ihre Produktionskapazitäten nicht auslasten. Foto: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

In der Autoindustrie verschlechtert sich die Stimmung weiter

Unternehmer der Automobilindustrie blicken immer pessimistischer auf die Zukunft, zeigen Zahlen des Ifo-Instituts. Der Geschäftsklimaindex verliert an Punkten. Was kommt auf Arbeitnehmer in der Branche zu?