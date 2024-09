Lage bei VW spitzt sich weiter zu: „Der Markt ist schlicht nicht mehr da“

Der VW-Vorstand sieht sich mit protestierenden Mitarbeitern konfrontiert Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Moritz Frankenberg

VW am Abgrund: In einer Krisenkonferenz erklärte die Konzernleitung, daß zwei Millionen Fahrzeuge weniger verkauft werden als vor Corona – Werksschließungen und der Verlust der Job-Garantie drohen. Der Betriebsrat kündigt Widerstand an.