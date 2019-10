Wegen steigender EEG-Umlage: Strom wird erneut teurer

BERLIN. Strom wird für deutsche Haushalte im kommenden Jahr erneut deutlich teurer. Grund ist der Anstieg der EEG-Umlage um 5,5 Prozent. Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber begründeten dies mit der Höhe des sogenannten EEG-Kontos.

Dieses sei zwar mit 2,2 Milliarden Euro im Plus, allerdings damit immer noch um 40 Prozent niedriger als im Vorjahr, was zu der automatischen Erhöhung führe. Die Umlage macht derzeit fast ein Viertel der Stromkosten aller Privathaushalte in Deutschland aus.

CDU für Abschaffung der EEG-Umlage

Das Geld verwendet der Bund beispielsweise zur Subventionierung von Windkraft- und Solaranlagen. Hinzu kommen für den Verbraucher noch weitere Abgaben und Steuern zusätzlich zu den Produktionskosten und den Netzentgelten.

Erst Ende September hatte der CDU-Bundesvorstand eine Abschaffung der EEG-Umlage ins Gespräch gebracht. „Die Ausbildung der Bepreisung durch den Emissionshandel im Verkehr und Gebäudebereich wollen wir durch einen verbindlichen und unbürokratischen Entlastungspfad im Bereich der EEG-Umlage und der Stromsteuer begleiten“, hieß es in dazu in einem Papier. „Finales Ziel“ sei, „die EEG-Umlage unter Wahrung von Bestandsschutz ganz abzuschaffen“. (tb)