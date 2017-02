Hans-Jürgen Irmer: Ditib kein Partner für den Religionsunterricht

Der hessische CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer fordert eine kritische Betrachtung des türkischen Islamverbands Ditib. „Ditib kann als verlängerter Arm Erdogans kein Partner für die Erteilung islamischen Religionsunterrichts sein“, erklärt Irmer in einem Gastkommentar für die Wochenzeitung Junge Freiheit.

In den Moscheen der Ditib würden Salafisten zu Wort kommen, Christen und Juden verunglimpft und die Ditib-Imame hätten im Zuge des Putsches in der Türkei Spitzeldienste für Erdogan geleistet, so Irmer.