Förderschule plant „Doktorspiele“ für Kinder ab fünf Jahren

WIEHL. Ein internes Konzept zur Sexualerziehung an der Helen-Keller-Schule im oberbergischen Wiehl hat ein Schlaglicht auf problematische Entwicklungen im Bildungsbereich Nordrhein-Westfalens geworfen. Die Förderschule empfiehlt darin nicht nur die Durchführung sogenannter „Doktorspiele“ unter Vorschulkindern, sondern verweist in ihrer Literaturliste auch auf ein in den USA wegen kinderpornographischer Inhalte verbotenes Buch.

Das Dokument, über das die Plattform Apollo berichtet, trägt den Titel „Konzept zur Sexualerziehung“ und umfaßt zwölf Seiten. Es richtet sich an das Kollegium der Schule, an der Kinder mit besonderem Förderbedarf unterrichtet werden – beginnend mit Schülern im Alter von fünf Jahren.

Die Lehrer werden laut Bericht angehalten, in allen Jahrgangsstufen Sexualerziehung durchzuführen, jährlich und verpflichtend. Besonders brisant: Aus den Empfehlungen für die unterste Stufe unter der Rubrik „Anmerkung zu ‚Doktorspielen‘“ zitiert die Plattform: „Das Spiel wird zugelassen und soll an einem dafür bestimmten, geschützten Ort stattfinden.“ Erwachsene sollen sich aus dem Spiel heraushalten, es jedoch „unauffällig beobachten“.

In den USA verbotenes Buch auf Literaturliste für Kinder

Solche Formulierungen stoßen bei Kritikern auf den Vorwurf der Grenzverwischung zwischen Aufklärung und Förderung übergriffigen Verhaltens. Im Konzept wird zudem eine Literaturliste zur Unterrichtsvorbereitung aufgeführt. Darunter befindet sich das Buch “Zeig mal” von Will McBride, das laut Welt unter anderem Fotos von Kindern zeigt, die sich gegenseitig an den Genitalien berühren oder in eindeutigen Posen abgebildet sind.

Obwohl das Buch in den USA bereits 1995 verboten wurde und in Deutschland seitdem nicht mehr im Handel ist, steht es in der Literaturliste der Schule. Die Schulleitung erklärte Journalisten auf Anfrage, das Buch werde „nicht in der Praxis“ genutzt, Kinder kämen damit „nicht in Kontakt“. Warum es dennoch aufgeführt ist, ließ die Schule offen.

Für zusätzliche Irritation sorgt die Feststellung im Konzept, daß der Sexualunterricht für alle Schüler verpflichtend sei – ungeachtet elterlicher Zustimmung. Laut Stellungnahme der Schule sei das Konzept jedoch lediglich als Information gedacht, nicht als verbindliche Richtlinie. (rr)