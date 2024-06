Mannheimer Polizei verschweigt Messerangriff im Krankenhaus

Wieder ein Zwischenfall in Mannheim: Einen Tag vor dem Angriff auf Michael Stürzenberger und Rouven L. versuchen mit Messern bewaffnete Männer, in ein örtliches Krankenhaus einzudringen. Erst jetzt kommt die Information an die Öffentlichkeit. Auch zum Polizistenmörder Sulaiman Ataee gibt es Neuigkeiten.