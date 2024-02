Landwirte randalieren auf Magdeburgs Straßen

Anzeige

MAGDEBURG. In Magdeburg haben einige Landwirte am Mittwochabend ihren Protest gegen die Ampel-Politik intesiviert. Um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen, steckten die Bauern Feuertonnen und Reifen in Brand, wie die Polizei dem MDR bestätigte.

Auch Mist und Gülle sollen sie auf der Straße abgeladen haben. Zudem lieferten sie sich lautstarke Wortgefechte mit der Polizei. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen die Szene.

Zunächst sollen die Bauern versucht haben, ein Tanklager zu blockieren. Die Einsatzkräfte hätten dies jedoch verhindert. Daraufhin seien rund 150 Traktoren zum August-Bebel-Damm gefahren, um dort die Fahrbahn komplett zu versperren.

Landwirte wollen weiter protestieren

In ganz Sachsen-Anhalt war es am Mittwoch zu großen Verkehrseinschränkungen aufgrund der Bauernproteste gekommen. Die Landwirte versperrten zahlreiche Autobahnauffahrten und gerieten in einzelnen Fällen mit wütenden Autofahrern aneinander.

Am Donnerstag und Freitag soll es mit den Protestaktionen weitergehen. Konkret planen die Demonstranten, die Bundesstraße 181 bei Leune zu blockieren. (zit)