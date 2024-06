Grünen-Antrag: Hausaufgaben und Sitzenbleiben abschaffen

Anzeige

BERLIN. Die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Abschaffung von Hausaufgaben in den Schulen beantragt. „Hausaufgaben sollen das im Unterricht Erlernte vertiefen, aber nicht einfach den Unterricht in die Freizeit auslagern. Denn das nimmt den Kindern und Jugendlichen die Zeit für Erholung und Familie“, sagte der schulpolitische Sprecher, Louis Krüger.

Daher beantrage seine Fraktion im Rahmen der Überarbeitung des Berliner Schulgesetzes, „daß alle vertiefenden Übungen in der Schule stattfinden“. Damit verringere sich der Streß bei Schülern und Eltern. Gleichzeitig sei dies ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit.

Grüne wollen auch Sitzenbleiben abschaffen

Derzeit berät das Landesparlament der Hauptstadt das neue Gesetz. „Das Bildungsniveau der Eltern und die häuslichen Rahmenbedingungen dürfen nicht entscheidend sein für die Erfüllung schulischer Aufgaben“, mahnte der Grünen-Politiker.

Abschaffen wollen die Grünen auch, daß Schüler wegen schlechter Zeugnisnoten das Schuljahr an Gymnasien wiederholen müssen: „Nachdem schon an Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen das verpflichtende Sitzenbleiben abgeschafft wurde, schlagen wir vor, auch an Gymnasien nur noch auf freiwilliges Wiederholen zu setzen“, so Fraktionschefin Bettina Jarasch.

Begründung: „Statt auf Druck zu setzen, stärken wir so Verantwortungsbewußtsein und Selbsteinschätzung.“ (fh)