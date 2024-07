Drei Kinder sexuell belästigt – Polizei ermittelt gegen Afghanen

Anzeige

ROSTOCK. In Warnemünde soll ein 20jähriger Afghane am Montag abend drei Kinder sexuell belästigt haben. Ihm wird vorgeworfen, die drei Mädchen im Alter von zehn, 13 und 14 Jahren am Strandaufgang in der Nähe des Hotels Neptun bedrängt zu haben. Laut Polizeisprecher hätten sich die Mädchen an Mitarbeiter der Wasserrettung gewandt, die daraufhin die Polizei kontaktierten.

Die eintreffenden Beamten konnten den Afghanen stellen. Nach der Aufnahme seiner Personalien durfte er gehen. Genaueres wollte die Pressestelle der Polizei nicht zum Tathergang sagen. Nach Angaben der Bild-Zeitung wurden die drei Mädchen von dem 20jährigen im Intimbereich angefaßt.

Weil der Warnemünder Ostseestrand zur Tatzeit gegen 19 Uhr gut besucht war und die Opfer lautstark um Hilfe riefen, gibt es offenbar eine Vielzahl an Augenzeugen – diese sollen nun nach und nach angehört werden. Die Polizei hat inzwischen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den 20jährigen eingeleitet.

Auch in Brandenburg wird ein Afghane festgenommen

Zuvor soll am Samstag abend im Landkreis Ober-Spree ein 28jähriger Afghane in einem Schwimmbad zwei Kinder im Intimbereich angefaßt haben. Die beiden Opfer sind ein elfjähriges Mädchen und ein achtjähriger Junge.

Auch in diesem Fall gab es mehrere Augenzeugen. Einer von ihnen hatte sich an die Polizei gewandt. Zwei weitere Badegäste konnten den Tatverdächtigen stellen und ihn den Beamten übergeben. Ein Alkoholtest ergab bei dem Afghanen einen Wert von 1,04 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen.