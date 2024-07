Der Vorname des deutschen Messerattentäters von Stuttgart

Anzeige

STUTTGART. Oft dauert es Tage, bis die Staatsangehörigkeit eines Messerattentäters durchsickert. In Stuttgart ging nach der erschreckenden Tat alles ganz schnell. Ein Deutscher, so gaben Polizei und Staatsanwalt am Dienstag bekannt, habe im Warteraum des Hauptbahnhofs zwei Menschen niedergestochen.

Inzwischen ist durchgesickert: Der Mann, der gestern früh gegen 2 Uhr unvermittelt einen 69jährigen Reisenden und dessen sechs Jahre jüngere Bergleiterin schwer verletzte, hat türkische Wurzeln. Er heißt Cemkoray M. und ist bereits aktenkundig. Wegen welcher Verbrechen – das teilten die Ermittler nicht mit.

Messerattentäter im türkischen Fußball-Trikot

Seine beiden Opfer sind so schwer verletzt, daß sie auf der Intensivstation liegen. Unklar ist bisher, warum der 26jährige das Paar angegriffen hat. Laut Polizei kannten Täter und Opfer sich nicht. Es habe vorher auch keinen Streit gegeben. Der Deutsch-Türke griff zunächst den Mann an. Als die Frau ihn abhalten wollte, auf ihren Begleiter einzustechen, ging er mit dem Messer auch auf sie los.

Da der Messerstecher bei seiner Festnahme ein Trikot des türkische Fußballklubs Fenerbahce Istanbul trug, spekuliert die Bild-Zeitung, Cemkoray M. könnte aus Frust über das Ausscheiden der Türkei bei der Europameisterschaft gegen die Niederlande die beiden ahnungslosen Menschen angegriffen haben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart sagte dazu, dies sei „Gegenstand der Ermittlungen“.

Ein Richter hat gegen Cemkoray M. inzwischen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. (fh)