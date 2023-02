Schimmel in der Zimmerdecke, Gewalt und Krankheiten, die sich ausbreiten: Der Alltag in Deutschland Asylbewerberheimen ist rau. Die JUNGE FREIHEIT hat mit der Betreuerin eines Heims in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen – auch das Örtchen Upahl kam zur Sprache Foto: JF