Migranten-Mob verletzt Besucher von Abi-Feier

GÖRLITZ. Ein Mob aus bis zu 20 Migranten hat am frühen Samstag morgen Besucher einer Abitur-Feier in Görlitz attackiert. Die Angreifer verletzten acht Gäste, berichtete Radio Lausitz. Fünf Personen mußten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei konnte zwölf Verdächtige festnehmen. Bei ihnen handele es sich um Syrer, Türken, Iraker und Libanesen. Anfangs seien die Gäste der Feier in einer Görlitzer Diskothek aus der Migrantengruppe heraus beleidigt worden. Dann warfen die Angreifer Flaschen und gingen mit abgebrochenen Flaschen auf ihre Opfer los. Videos in den sozialen Medien sollen den Vorfall zeigen.

Görlitz..Araber wollen an einer Abiturfeier teilnehmen..anscheinend hatte man vergessen sie einzuladen.. pic.twitter.com/fZfb9LA4oX — Marion (@Marion33755286) July 8, 2023

Südlander greifen Abi-Feier in Berlin an

Der Oberbürgermeister der sächsischen Stadt, Octavian Ursu, forderte auf Facebook Strafen für die Täter. „Beleidigungen und Verhalten, die zu einer Schlägerei mit Verletzten führen, sind inakzeptabel. Die Täter müssen bestraft werden und haben, wenn die aktuell beschriebenen Vorgänge so nachgewiesen werden, ihr Gastrecht bei uns verwirkt.“ Zudem kündigte er eine Beratung wegen des Angriffs auf die Abi-Feier an.

Es war nicht die einzige Attacke auf eine Abi-Feier an diesem Wochenende in Deutschland. Im Berliner Stadtteil Wedding stürmte laut Bild-Zeitung eine Gruppe Südländer am Freitag abend einen Abi-Ball. Acht Gäste erlitten dabei demnach Verletzungen durch Pfefferspray, das einer der Täter einsetzte. (ag)