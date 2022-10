Trotz Kindesentführung auf freiem Fuß: Ägypter begeht weitere Taten

BAUTZEN. Ein abgelehnter Asylbewerber hat in Gaußig bei Bautzen versucht, ein Kind zu entführen. Doch die Staatsanwaltschaft ließ den 29jährigen Ägypter sofort wieder frei. Der begeht daraufhin weitere Straftaten.

Laut Polizei schubste der illegale Einwanderer die Eltern beiseite und rannte mit dem Kinderwagen, in dem das Baby lag, davon. Der Vater und zwei weitere Zeugen konnten den Mann stoppen, überwältigen und der Polizei übergeben. Der Täter soll nach Informationen von „Radio Lausitz“ in Dresden leben, sein Asylantrag sei abgelehnt worden.

Freigelassener Ägypter wirft Steine, droht mit Scherben

Die Festnahme blieb jedoch ohne Folgen. Die Staatsanwaltschaft entschied, den Mann wieder freizulassen. All das geschah bereits am Sonnabend, wurde jedoch erst jetzt von der Polizei bekanntgegeben. Denn der Ägypter ist polizeilich bekannt. Schon einen Tag vor der gescheiterten Entführung hatte er in Gaußig versucht, einem Mann das Handy zu rauben.

Am Montag schleuderte er dann in Wallroda bei Radeberg faustgroße Steine auf Polizisten. Dann flüchtete er. Dabei bedrohte er Passanten mit Glasscherben. Die Beamten konnten den Ägypter nach längerer Verfolgung erneut festnehmen. Wieder kam er nicht in Haft, sondern wurde nun in die Psychiatrie eingewiesen. (fh)