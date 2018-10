Ausländische Täter belästigen Frau und verletzen ihren Freund

WEIMAR. Während eines Volksfestes in Weimar haben mehrere Ausländer eine Frau sexuell belästigt und ihren Freund verletzt. Anschließend attackierten die Täter auch Mitarbeiter einer Security-Firma und verletzten sie, meldet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag. Die 27 Jahre alte Frau war von den Tätern in deren Mitte gezogen und begrapscht worden. Als ihr Freund ihr zu Hilfe eilte, schlugen und traten die Männer auf ihn ein, auch als er bereits am Boden lag.

Polizei nimmt drei Syrer und Iraker fest

Als Security-Mitarbeiter einschritten, griffen weitere Personen mit Migrationshintergrund sie ebenfalls an. Der eintreffenden Polizei konnten drei Syrer und ein Iraker als Haupttäter übergeben werden.

Nachdem Anzeige wegen Landfriedensbruch, sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung erstattet wurde, kamen die vier wieder auf freien Fuß. Laut Staatsanwaltschaft liege kein hinreichender Haftgrund vor. (ag)