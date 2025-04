„Beeindruckenden Fortschritte“ – IWF lobt Milei-Kurs und gibt Milliarden an Argentinien

WASHINGTON DC. / BUENOS AIRES. Der Internationale Währungsfonds (IWF), die Interamerikanische Entwicklungsbank und die Weltbank haben dem südamerikanischen Land Argentinien Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 42 Milliarden US-Dollar zugesagt. IWF-Chefin Kristalina Georgieva, deren Unternehmen 20 Milliarden US-Dollar für einen Zeitraum von vier Jahren bereitstellt, lobte auf X „die beeindruckenden Fortschritte bei der Stabilisierung der Wirtschaft“ des Landes und bezeichnete die Entscheidung als „Vertrauensbeweis“ gegenüber der Regierung in Buenos Aires.

Today our Board approved a new program for Argentina in recognition of the impressive progress in stabilizing the economy. It is a vote of confidence in the Government’s determination to advance reforms, foster growth & deliver higher standards of living for the Argentine people. https://t.co/7x1go5r6HF

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 12, 2025