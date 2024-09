Ungarn will illegale Migranten vor EU-Zentrale in Brüssel absetzen

BRÜSSEL. Belgiens Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor, hat sich empört über Ungarns Plan gezeigt, illegale Einwanderer mit Bussen nach Brüssel zu bringen. Das Vorhaben sei „inakzeptabel und untergräbt die Solidarität innerhalb der EU“, kritisierte sie am Montag laut der Nachrichtenagentur AFP.

Ihr Land werde diese „politisch instrumentalisierten Migrantenströme“ nicht hinnehmen. „Wir müssen gemeinsam an einer fairen und menschlichen Einwanderungspolitik arbeiten“, unterstrich de Moor.

