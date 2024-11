Trump nominiert Impfkritiker Kennedy als Gesundheitsminister

Anzeige

WASHINGTON D.C. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister in sein Kabinett zu berufen. Kennedy, ein prominenter Impfgegner und Umweltanwalt, stellte in der Vergangenheit wiederholt die Sicherheit von Impfstoffen in Frage und äußerte sich kritisch gegenüber staatlichen Gesundheitsbehörden.

Kennedy werde sicherstellen, „daß alle Menschen vor schädlichen Chemikalien, Schadstoffen, Pestiziden, pharmazeutischen Produkten und Lebensmittelzusätzen geschützt werden“, teilte Trump über X mit. Diese hätten zur „überwältigenden Gesundheitskrise in diesem Land beigetragen“.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024

Republikaner gewinnen Präsident und Kongreß

Trump soll am 20. Januar 2025 offiziell als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Er sicherte sich 312 der 538 Wahlleute und übertraf damit die erforderlichen 270 Stimmen deutlich. Trump gewann nahezu alle wichtigen Swing States, darunter Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Georgia und North Carolina. Diese Erfolge in traditionell umkämpften Bundesstaaten trugen maßgeblich zu seinem Wahlsieg bei.

In den Vereinigten Staaten werden Minister vom Präsidenten nominiert und bedürfen der Bestätigung durch den Senat. Im neuen Kongreß errangen die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern. Im Repräsentantenhaus stellen sie 221 Abgeordnete, die Demokraten 214. Im Senat verfügen die Republikaner über 53 Sitze, während die Demokraten 47 Mandate halten. Bewahren die Republikaner Parteidisziplin, sollte Trump seine Minister – darunter Kennedy – alle bestätigt bekommen.

Obama wollte Kennedy

Robert F. Kennedy Jr. absolvierte seine Ausbildung an der London School of Economics und erwarb seinen Juris Doctor an der University of Virginia Law School. Anschließend erlangte er einen Master-Abschluß in Umweltrecht an der Pace University School of Law.

In seiner politischen Laufbahn war Kennedy als Umweltanwalt tätig. Er gründete die Waterkeeper Alliance, eine Organisation, die sich für sauberes Wasser einsetzt. Obwohl er nie ein öffentliches Amt innehatte, wurde er 2008 von Präsident Barack Obama als möglicher Leiter der Environmental Protection Agency (EPA) in Betracht gezogen.

Kennedy ist höchst regierungskritisch

Kennedy ist bekannt für seine Kritik an Impfungen und öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen. Er hat wiederholt die Sicherheit von Impfstoffen in Frage gestellt und behauptet, daß sie mit Autismus in Verbindung stehen könnten. Während der Covid-19-Pandemie kritisierte er die Maßnahmen der Regierung scharf und bezeichnete sie als übertrieben und schädlich für die Bürgerrechte.

Der gläubige Katholik äußerte sich jüngst überraschend zum Thema Abtreibung: „Jeder Schwangerschaftsabbruch ist eine Tragödie. Viele von ihnen hinterlassen bei einer Frau ein dauerhaftes Trauma. Aber ich denke, letztlich traue ich der Regierung nicht zu, über den Körper der Menschen zu bestimmen.“

Robert F. Kennedy Jr., Jahrgang 1954, ist der Sohn des ehemaligen Justizministers Robert F. Kennedy und Neffe des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy. (sv)