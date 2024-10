Trump begeistert als McDonald‘s-Verkäufer

Eigentlich lautet der amerikanische Traum ja „vom Tellerwäscher zum Millionär“. Der wohl milliardenschwere US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump drehte das Ganze am Sonntag einmal um. Im Wahlkampf-Endspurt stellt er sich zwar nicht ans Spülbecken, dafür aber an die Fritteuse.

idc what you say Donald Trump making fries at McDonalds is wholesome af pic.twitter.com/39FW07bjFA

Wer am Wochenende in der McDonald’s-Filiale in Feasterville-Trevose vorbeischaute, rieb sich vermutlich die Augen. Donald bei McDonald’s?! Nein, er hat das Unternehmen nicht gekauft. Nur aushilfsweise servierte er den Kunden medienwirksam heiße Fritten, Burger und anderes Fast Food.

Hintergrund der Aktion ist ein Seitenhieb gegen seine Mitbewerberin um die Präsidentschaft, Kamala Harris. Die Demokratin hatte im Wahlkampf angegeben, als Studentin eine Zeitlang bei der Fast-Food-Kette gearbeitet zu haben. Trump hält das für eine Lüge. So nutzte der 78jährige die Chance im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania, um seiner Rivalin noch einmal einen mitzugeben. „Ich habe 15 Minuten länger bei McDonald’s gearbeitet als Harris“, grinste der Republikaner am Sonntag in die Kameras.

Trump is working a shift at McDonalds right now, for no reason other than to troll Kamala for lying.

That’s it. 😂

Say what you want about him, but the man is objectively hilarious. pic.twitter.com/VBu9dVhlQR

— Clandestine (@WarClandestine) October 20, 2024