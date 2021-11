Neues Bündnis soll Macron konservative Wählerstimmen sichern

PARIS. Drei französische Parteien haben ein politisches Bündnis geschmiedet, das Regierungschef Emmanuel Macron (En Marche) zur Wiederwahl im Juni verhelfen soll. Neben der En Marche schlossen sich die Zentrumspartei MoDem sowie die junge Partei Horizons der „Ensemble Citoyens“ an, wie die französische Tageszeitung Le Parisien am Montag abend berichtete.

Plus de 2000 personnes réunies ce soir pour le lancement d’#EnsembleCitoyens !

Quelle énergie, quel enthousiasme et quelle fierté pour nous tous d’ouvrir cette nouvelle page de la vie politique de notre pays.

En nous rassemblant nous grandissons et nous nous renforçons. pic.twitter.com/N0fhcALjy0

— Stanislas Guerini (@StanGuerini) November 29, 2021