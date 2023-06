In „Spider-Man: across the Spider-Verse“ geht es gleich durch unzählige Dimensionen Foto: Sony Pictures

Mumpitz oder avantgardistische Kunst? Mit „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ kommt der zweite Teil der Spider-Man-Zeichentricksaga um Miles Morales in die Kinos. Der Film ist wie sein Vorgänger ein komplexes visuelles Spektakel, an dessen künstlerischer Einstufung sich garantiert die Geister scheiden werden.