Abpfiff für´s Fasten

Für manche Fußballfans ist das Spielfeld ihres Stadions ein heiliger Ort. Gebete wurden auch im Ewood Park des englischen Zweitligisten Blackburn Rovers wohl schon häufiger aufgesagt. Mit fußballerischen Hoffnungen hatten die ausgesprochenen Worte am Montag allerdings nichts zu tun.

Der Verein stellte als erster englischer Club seine Spielstätte für das Eid-Gebet zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan bereit. Das Gebet findet üblicherweise draußen statt, nicht in der Moschee, daher kamen die Muslime inklusive Gebetsteppichen auf dem Grün des Spielfelds zusammen. Die Männer vorne, die Frauen hinten. Gemeinsames Beten ist untersagt, die beiden Geschlechter könnten durch den gegenseitigen Anblick schließlich abgelenkt werden.

Blackburn Rovers hosted Eid prayers on the pitch today to mark the end of Ramadan💙 pic.twitter.com/YWbRcy1nmm

Durch das Stadion hallte Gebetsgesang und der verantwortliche Imam Wasim Kempson ist begeistert: „Dies ist ein gutes Beispiel für alle Clubs im ganzen Land, um zu zeigen, dass sie sich der Vielfalt annehmen, sich weiterentwickeln und sich mit der lokalen Gemeinschaft auseinandersetzen.“

🗣 „We are very grateful for Blackburn Rovers to open their doors, literally, for us to pray on the pitch“

Blackburn Rovers is the first English football club to host Eid prayers at the stadium 👇 pic.twitter.com/tiakwFbAex

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 2, 2022