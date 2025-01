Wirtschaftsabsturz mit Ansage

Anzeige

Das einzig Überraschende an den wiederkehrenden Alarmmeldungen zum wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands ist die geheuchelte „Überraschung“ der politisch Verantwortlichen über ihr Werk. Wer Abermilliarden für ideologischen Unfug in alle Welt verschenkt, über die Jahre Hunderte Milliarden in die Subventionierung einer alle Gesetze der Physik und der ökonomischen Rationalität verachtenden „Energiewende“ steckt und der Automobilindustrie mit planwirtschaftlichen Vorgaben im diametralen Widerspruch zu Markt und Kundenbedürfnissen das Mark aus den Knochen bläst; wer den Staatssektor in quasisozialistische Dimensionen aufbläht, Abgabenlast, Energiepreise und Inflation politisch in die Höhe treibt, die Infrastruktur darüber verkommen läßt, die produktive Industrie mit monströser Bürokratie foltert und aus dem Lande jagt und die Bürger in Verarmung und Arbeitslosigkeit stürzt – der erntet genau das, was er gesät hat.

Daß die ökosozialistische grüne Sekte, einmal direkt an die Schalthebel gelassen, die in den Merkel-Jahren begonnene Talfahrt rasant beschleunigen würde, war absehbar. Daß es so schnell gehen würde, übertrifft noch die düstersten Prognosen. Das „grüne Wirtschaftswunder“ hat die erwartete Wirkung gezeigt. Zwei Jahre in Folge ist die deutsche Wirtschaftsleistung geschrumpft, Deutschland hat die rote Laterne des Absteigerplatzes in der Liga der entwickelten Industrieländer gepachtet und wird sie auch in diesem Jahr voraussichtlich nicht abgeben.

Angebliches Wirtschaftswachstum ist Augenwischerei

Die wahren Dimensionen des Niedergangs sind weitaus dramatischer, als die offizielle Statistik vermuten läßt. Daß der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts sich noch immer „nur“ im Null-Komma-Prozent-Bereich bewegt, liegt vor allem am künstlich und auf Pump aufgeblähten Staats- und Dienstleistungssektor. In der für Wohlstand und Wertschöpfung maßgeblichen produktiven Industrie gehen die Lichter um ein Vielfaches schneller aus. Auch das für 2025 prognostizierte Minimalwachstum ist daher zu einem Gutteil Illusion und Zahlenzauber.

Es bedürfte schon eines Herkules, um diesen Augiasstall auszumisten und wenigstens die drängendsten Richtungsänderungen auf den Weg zu bringen, um den Absturz der deutschen Volkswirtschaft doch noch aufzufangen. Wie auch immer die Bundestagswahl in fünfeinhalb Wochen ausgehen mag: Friedrich Merz, der sich darauf festgelegt hat, die Grünen an der Macht zu lassen, nicht eines ihrer verhängnisvollen Ideologieprojekte ernsthaft in Frage zu stellen und sich sogar vorstellen kann, den Antreiber des Niedergangs im Amt des Wirtschaftsministers zu belassen, ist dieser Herkules mit Sicherheit nicht.