Kamala Harris: Glucksend in den Untergang

Alles oder nichts – irgendwie so etwas müssen sich die Wahlkampf-Berater von Kamala Harris gedacht haben, als sie ihre in Umfragen schwächelnde Kandidatin in ein Interview mit Fox-News schickten. Was immer sie sich als Ergebnis erhofften – der Totalschaden mit Fahrerflucht nach quälend langen 27 Minuten war es wohl eher nicht. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.