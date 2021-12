Auch in diesem Jahr wird es wieder in vielen Weihnachtspredigten heißen, als Christ müsse man in politischen und ökonomischen Fragen vor allem dem Weg der Liebe folgen. Das ist gut und richtig, aber man sollte hinzufügen, daß der liebe Gott uns nicht umsonst einen Verstand dazu gegeben hat. Ein Essay von Ulrich van Suntum.