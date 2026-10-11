Woran die Elektrifizierung der Landwirtschaft scheitert

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In der bayerischen Hallertau – das mit einem globalen Ernteanteil von 34 Prozent weltweit größte Hopfenanbaugebiet erstreckt sich auf rund 2400 Quadratkilometern zwischen Freising im Süden, Ingolstadt im Norden, Augsburg im Westen und Landshut im Osten – kommt das ganze Jahr über eine bestimmte Art von Traktoren zum Einsatz. Sie heißen Hopfenschlepper und müssen bestimmte Maße einhalten, die es so bei Traktoren für die Ernte der meisten anderen Feldfrüchte nicht gibt.

Sie dürfen etwa nicht breiter sein als zwei Meter, um durch die engen Reihen der Hopfengärten zu passen. Die Kabine muss nach oben verengt sein, um Beschädigungen an den Reben zu vermeiden. Und die Fahrer brauchen freie Sicht auf Seitenanbaugeräte, da das Fahren im Hopfengarten durch den engen Bewuchs an einen Tunnel erinnert.

„Nur wenige Hersteller haben sich auf dieses extrem spezifische Segment spezialisiert“, erläutert Michael Sametmayr aus dem direkt an der A 93 gelegenen Örtchen Wolnzach. Er und sein jüngerer Bruder sind Hopfenbauern in der vierten Generation. „Dazu gehören Fendt Vario, eventuell noch John Deere. Entsprechend teuer ist die Anschaffung. Unsere Umsätze sind eh schon gesunken, weil die letzten Sommer ungewöhnlich heiß waren und die Leit seit Jahren insgesamt weniger Bier trinken.“

Umweltbundesamt will Traktoren und Mopeds „dekarbonisieren“

Und seine Traktoren müssen während der Hopfenernte zeitlich deutlich länger im Einsatz sein als sonst in der Agrarwirtschaft. „Wie das mit dem elektrischen Aufladen funktionieren soll auf dem Feld, wo es ja keinen Netzanschluss gibt – das weiß ich nicht“, ärgert sich Sametmayr. „Nein, das hätt‘s jetzt von der Politik ganz sicher nicht auch noch gebraucht.“

Der Landwirt spielt an auf eine sogenannte „Empfehlung“ des Umweltbundesamts – wobei die Erfahrung der letzten Jahre gelehrt hat, dass die Öko-Politiker der Parteien sich durch solche Empfehlungen nur allzu schnell motiviert sehen, eine Gesetzesvorlage zu erstellen. Die Behörde mit Sitz im sachsen-anhaltischen Dessau befindet, dass es neben dem Straßenverkehr „auch in anderen mobilen Sektoren großes Potenzial zur Elektrifizierung gibt: mobile Maschinen und Geräte wie Bau- und Landmaschinen, Zweiräder oder Sportboote verursachen rund drei Prozent der Treibhausgas-Emissionen der EU. Das entspricht etwa dem zivilen Luftverkehr“. Das Ziel heißt also, salopp gesprochen, auch Traktoren und Mopeds sollen baldigst „dekarbonisiert“, sprich auf Elektroantrieb umgestellt werden.

Weiter verschärfte Grenzwerte für Partikel und Stickoxide

In dem Text heißt es weiter, dass „unter optimaler Ausnutzung der technischen Potenziale batterieelektrischer Antriebe sich die EU-weiten CO₂-Emissionen von Bau- und Landmaschinen bis 2050 um mehr als die Hälfte reduzieren (lassen)“. Natürlich kann man mit Diesel betriebene Traktoren nicht einfach verbieten, noch leben wir ja in einem Rechtsstaat. Aber gut, dann werden eben die ökologischen Daumenschrauben weiter angezogen.

Als eine der möglichen Maßnahmen empfiehlt die Studie etwa „verschärfte Grenzwerte beispielsweise für Partikel und Stickoxide“, verbunden mit „begrenzten Ausnahmen von den verschärften Grenzwerten“. Und nicht nur auf die Kunden, auch auf die Hersteller soll Druck ausgeübt werden: „Verbindliche Mindest-Marktanteile für emissionsfreie Maschinen zählen zu den wirksamsten politischen Maßnahmen.“ Der öffentlichen Hand – beispielsweise den Kommunen – sollen „Vorgaben für die Beschaffung“ gemacht und „Umweltzonen ausgeweitet“ werden.



Wie das versorgungstechnisch umgesetzt werden soll, bleibt spannend. Auf Deutschlands Bauernhöfen sind aktuell knapp 700.000 Traktoren im Einsatz. Das Landwirtschaftliche Wochenblatt hat ausgerechnet, dass jeder von ihnen jährlich etwa 12.000 bis 15.000 Liter Diesel verbraucht. Um auch nur einen einzigen davon durch Elektroantrieb zu ersetzen, bräuchte es pro Jahr etwa 50.000 Kilowattstunden Strom.

Elektrifizierung läuft langsamer als erhofft

Also allein die Umstellung der Agrarbranche würde einen zusätzlichen Bedarf von 35 Millionen Megawattstunden Strom benötigen. Der Bundesverband Windenergie beziffert die Leistungsfähigkeit eines durchschnittlichen Windrads mit etwa 15.000 Megawattstunden pro Jahr. Um also künftig allein nur die Traktoren in der Landwirtschaft elektrisch zu betanken, wären rund 2.300 neue Windräder nötig. Hinzu kommen die Baufahrzeuge und Motorräder, deren Anzahl laut Kraftfahrtbundesamt 150.000 beziehungsweise fünf Millionen beträgt.

Außerdem: Die Nutzung wächst generell langsamer als erhofft. Der Primärenergieverbrauch – er stellt die Summe der Energiegewinnung im eigenen Land, den Ein- beziehungsweise Ausfuhrsaldo und den Saldo von Ein- und Ausspeicherungen von Energie in Energiespeichern dar – stieg in Deutschland laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zwischen 2023 und 2025 bei den Erneuerbaren um lediglich zehn Prozent. Umgekehrt sank er bei Mineralöl und Kohle jeweils nur um fünf Prozent. Die tatsächliche Nachfrage hält mit der politisch gewünschten Nachfrage also nicht Schritt und deshalb soll der Bedarf künstlich forciert werden. Ob das im Alltag auch eine praxistaugliche Vorgabe ist, interessiert die Initiatoren weniger.

Strom auf den Baustellen stellt weiteres Problem dar

Bei Motorrädern und Mopeds stellt sich zwar weniger die Frage der Praktikabilität. Aber hier ebenfalls einen Elektroantrieb erzwingen zu wollen, wäre zumindest für das Nutzungsverhalten kontraproduktiv. Ein Moped dient für viele Menschen – selbst wenn sie ein E-Auto fahren – als klassisches Zweitfahrzeug, schnell und unkompliziert. Mit dem Pkw kann man zur Not zu einer öffentlichen Ladesäule fahren und dann das Laden abwarten. Aber mit dem Moped soll es oft sofort losgehen. Ein E-Zwang würde da wohl eine eigene Ladestation am Haus nötig machen. Denn das öffentliche Ladenetz hält mit der Zahl der Nutzer ja noch nicht Schritt.

Eher düster stehen auch die Chancen für eine Umrüstung von Baufahrzeugen auf E-Antrieb. „Während man im Lkw von München nach Hamburg einfach den Tempomat einstellen und fahren kann, ist die Situation auf Baustellen ganz anders“, sagt Wolfgang Lübberding, technischer Leiter beim Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik (VDBUM). Zum einen sei der Listenpreis des Elektrofahrzeugs im Vergleich zum Diesel durchaus doppelt bis zweieinhalbmal so hoch. Vor allem aber sei ein Problem der Strom auf den Baustellen. Es sei einfach nicht genügend da, um alles elektrisch zu betreiben. Laut Schätzungen des VDBUM lag der Anteil vollelektrischer oder hybrider Baumaschinen in Deutschland 2025 bei etwa drei Prozent.

„Den gesamten in Deutschland erzeugten Hopfen importieren?“

Und es gibt ja schließlich noch den Hebel der moralischen Diskreditierung, den sich das Umweltbundesamt nicht scheut, gegen die Bauern einzusetzen, wie aus einer Mitteilung vom Juli dieses Jahres ersichtlich ist: „Die Landwirtschaft in Deutschland trägt maßgeblich zur Emission klimaschädlicher Gase bei. Dafür verantwortlich sind vor allem Methan-Emissionen aus der Tierhaltung (Fermentation und Wirtschaftsdüngermanagement von Gülle und Festmist) sowie Lachgas-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffdüngung (mineralisch und organisch).“

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung verweist zu Recht darauf, dass dieses „maßgeblich“ jedoch nur acht Prozent der gesamten CO₂-Menge umfasst. Und was wäre die Alternative? „Sollen wir künftig, statt ihn selbst zu ernten, den gesamten in Deutschland erzeugten Hopfen importieren?“, fragt sarkastisch Landwirt Michael Sametmayr, der hier mal nachgerechnet hat: „Dann wäre der zusätzliche CO₂-Verbrauch etwa elfmal so groß.“

Aus der JF-Ausgabe 42/26.