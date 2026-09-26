Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
buch
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Apokalyptische Szenarien: Wie resilient ist Deutschland gegen globale Katastrophen?

Apokalyptische Szenarien: Wie resilient ist Deutschland gegen globale Katastrophen?

Apokalyptische Szenarien: Wie resilient ist Deutschland gegen globale Katastrophen?

Etna-Eruption in Italien: Kein Land ist gegen jede Art von Risiken globaler Katastrophen gewappnet, auch Deutschland nicht. Foto: picture alliance / Anadolu | Salvatore Allegra
Etna-Eruption in Italien: Kein Land ist gegen jede Art von Risiken globaler Katastrophen gewappnet, auch Deutschland nicht. Foto: picture alliance / Anadolu | Salvatore Allegra
Etna-Eruption in Italien: Kein Land ist gegen jede Art von Risiken gewappnet. Foto: picture alliance / Anadolu | Salvatore Allegra
JF-Plus Icon Premium Apokalyptische Szenarien
 

Wie resilient ist Deutschland gegen globale Katastrophen?

Ob Atomkrieg, Pandemie oder Sonnensturm: Eine Forschergruppe hat verschiedene Länder auf ihre Resilienz im Falle globaler Katastrophen untersucht. Wie anfällig Deutschland ist und welche Rolle die „Energiewende“ dabei spielt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Etna-Eruption in Italien: Kein Land ist gegen jede Art von Risiken gewappnet. Foto: picture alliance / Anadolu | Salvatore Allegra
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles