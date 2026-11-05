Wie KI das Hacken beschleunigt

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Am 21. Oktober 2026 werden zwei gravierende Sicherheitslücken im Kern der Programmiersprache PHP öffentlich bekannt (JF berichtete). PHP läuft sowohl im Hintergrund bei 70 Prozent aller gewöhnlichen Webseiten, aber auch in Netzwerkgeräten. Die Schwachstellen ermöglichen das Ausführen von Schadcode ohne vorherige Anmeldung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stuft die Bedrohung mit 9,2 von 10 möglichen Punkten ein.

In Japan gingen derweil zahlreiche prominente Dienste vorsorglich vom Netz, noch ehe überhaupt Korrekturen der Software bereitstanden. Sogar Ministerpräsidentin Sanae Takaichi schaltete sich via X ein, verbreitete die Warnung und machte aus dem technischen Problem kurzerhand einen landesweiten Aufruf.

In Deutschland reagierte das BSI und riet den Betreibern via Mail und Feeds dazu, gefährdete Angebote im Notfall offline zu nehmen. Immerhin verstanden wurde der Ernst der Lage in Mainz, Potsdam und Halberstadt, der Berliner Charité sowie bei den Hannoverschen Verkehrsbetrieben, die ihre entsprechenden Dienste abschalteten. Der Digitalminister indes erklärte nur auf Nachfrage sein Lob für das schnelle Eingreifen des BSI. Ob Daten geklaut wurden, wird sich erst mit der Zeit zeigen.

Angriffe mit KI können innerhalb weniger Stunden erfolgen

Einige Bedeutung hatte allerdings abermals Künstliche Intelligenz (KI), sowohl bei der Entdeckung als auch bei der – potentiellen – Ausnutzung der schwerwiegenden Sicherheitslücke. Die beiden Schwachstellen schlummerten bereits seit Jahren unentdeckt im PHP-Code. Wie das BSI ausdrücklich vermerkt, waren die Sicherheitsunternehmen Wiz und Calif gemeinsam mit dem amerikanischen KI-Anbieter OpenAI maßgeblich an ihrer Entdeckung beteiligt. Moderne KI-Systeme sind in der Lage, riesige Mengen an Quellcode systematisch zu durchsuchen, verdächtige Stellen präzise zu identifizieren und komplexe Wechselwirkungen innerhalb der Software nachzuvollziehen. Sie konstruieren mögliche Angriffspfade, probieren Exploits (Programme, die die Lücken für andere Zwecke ausnutzen) eigenständig durch, wandeln diese ab und stellen funktionierende Angriffsketten wesentlich schneller her als menschliche Hacker das bisher konnten.

Für die Verteidiger und Softwareentwickler schmilzt damit das Zeitfenster zur Reaktion drastisch zusammen. Die Stabsstelle Informationssicherheit der Universität Stuttgart weist darauf hin, dass die sogenannte „Time-to-Exploit“ – also die Dauer bis zur aktiven Ausnutzung einer Lücke – mittlerweile nur noch in Stunden oder wenigen Tagen gemessen wird. 2020 waren es noch durchschnittlich 6 Wochen.

KI wird dabei unterschiedlich stark in den Hacking-Vorgang eingebunden. Hier vollzieht sich derzeit ein Sprung: KI-Agenten werden mit einem einfachen Auftrag ausgestattet quasi selbst zum Hacker. Sie erledigen die Schwachstellensuche und Ausnutzung für den Zugang, die Rechteausweitung, die Datensuche und schließlich das Stehlen der Daten. KI automatisiert also auch Fachwissen, das bislang einen fähigen menschlichen Hacker erforderte – zusätzlich kann ein Hacker jetzt mehrere KI-Agenten parallel für sich arbeiten lassen.

KI-Angriffe helfen auch den Verteidigern

Macht KI also die Angreifer stärker? Darüber kann man geteilter Meinung sein. Da es keine einheitliche Definition eines Hackerangriffs gibt, existieren auch keine unumstößlichen Zahlen, die eine Zunahme belegen. Klar ist, dass KI die Kosten sowie die benötigte Qualifikation für viele Angriffsarten senkt und teils drastisch beschleunigt. Doch der PHP-Fall belegt, dass dieselbe Produktivitätssteigerung auch den Verteidigern zugute kommt.

Wie ernst die Lage tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf aktuelle Messwerte. Im Juni 2026 registrierte das BSI rund 7,42 Millionen neue Schadprogrammvarianten. Ein Jahr zuvor waren es aber sogar 9,5 Millionen. Dagegen wurden im jüngsten Jahresberichtszeitraum im Schnitt 119 neue Sicherheitslücken täglich bekannt, ein Anstieg um 24 Prozent gegenüber dem Vorzeitraum. Gleichzeitig lag der BSI-Index für bekanntgewordene DDoS-Angriffe – dabei wird versucht eine Webseite durch zu viele Zugriffe gleichzeitig zum erliegen zu bringen – im September bei 135 und damit 35 Prozent über dem Jahresdurchschnitt von 2021.

Ungedrosselte Modelle nicht immer frei verfügbar

Auch gibt es mehr direkte Opfer: Laut Cybersicherheitsmonitor wurde 2025 jeder neunte Internetnutzer in Deutschland binnen eines Jahres Opfer von Cyberkriminalität, während es 2024 noch jeder vierzehnte war. Bei Ransomware-Angriffen zeigt zudem eine Messung innerhalb des Microsoft-Datenbestandes für Deutschland einen Sprung von 59 auf 222 erfasste Fälle von Juni 2025 auf den selben Monat 2026 – fast eine Vervierfachung.

Die großen KI-Unternehmen werden auf gewisse Weise selbst zu einem zentralen Teil der Sicherheitsarchitektur des Internets. Eine Handvoll US-Konzerne entscheidet faktisch darüber, welcher Nutzer welche digitalen Angriffs- oder Verteidigungswerkzeuge benutzen darf. Um Missbrauch zu verhindern, setzen die US-Hersteller auf ein Modell der kontrollierten Weitergabe und des gestaffelten Zugangs: Die gefährlichsten Fähigkeiten erhalten nur geprüfte Verteidiger, während alle anderen Nutzer Modelle mit Sicherheitssperren bekommen.

So hat Anthropic sein Spitzenmodell „Claude Mythos“ im April 2026 nicht frei veröffentlicht, sondern den Zugang über das Programm „Project Glasswing“ auf ausgewählte Partner beschränkt. Für die breite Öffentlichkeit gibt es mit „Claude Fable“ zwar dasselbe Grundmodell, jedoch mit eingebauten Sperren. Bei OpenAI heißt das entsprechende Programm „Trusted Access for Cyber“, inzwischen „Daybreak“. Flankiert wird dies durch Missbrauchsüberwachung in Threat-Intelligence-Berichten von Google und Anthropic sowie durch den Aufbau eines Verteidiger-Vorsprungs: Über „Glasswing“ fanden Verteidiger laut Anthropic über 10.000 Schwachstellen in kritischer Software, und am 27. August 2026 riefen OpenAI, Anthropic, Google und über 100 weitere Firmen in einem offenen Brief zu einer gemeinsamen Abwehroffensive auf.

Kontrolle der KI steht bevor

Doch dieses System hält vor allem Gelegenheitstäter ab und zeigt empfindliche Lücken. Da unabhängige Prüfungen kaum existieren und die Anbieter ihre Sicherheit vor allem selbst darstellen, zeigen immer wieder vorkommende Pannen, dass sie die Risiken selbst in den eigenen Laboren nicht vollständig beherrschen. Die wahre Achillesferse der westlichen Zugangskontrollen sind jedoch frei verfügbare Open-Weight-Modelle. Während geschlossene Anbieter Anfragen verweigern, Konten sperren, Nutzer identifizieren, Missbrauch erkennen und Modelle nachträglich abändern können, ist all das bei einem einmal heruntergeladenen KI-Modell unmöglich. Sicherheitspolitisch brisant wird dies in dem Moment, in dem solche offenen Systeme leistungsfähig genug für ernsthafte Cyberangriffe werden.

Genau das geschieht beim chinesischen Modell GLM-5.3, das mit frei verfügbaren Gewichten veröffentlicht wurde – oft ungenau Open Source genannt. Einmal heruntergeladen können eben auch Hacker über die Fähigkeiten frei verfügen und die Modelle über die freien Gewichte an ihre Bedürfnisse anpassen. Die offenen chinesischen Modelle sind den proprietären US-Anbietern auf den Fersen und hängen höchstens ein Jahr den Spitzenmodellen Amerikas hinterher.

Am 16. Oktober legte China seinerseits einen Entwurf für KI-Exportbeschränkungen vor, die neben dem Kern der Industrie- und Machtpolitik auch einen kleinen Schritt in Richtung KI-Sicherheit enthalten. Unter das kommende komplette Exportverbot für KI-Werkzeuge sollen auch solche Modelle fallen, die selbständig Schadcode schreiben oder verändern könnten. Ab einer bestimmten Größe beim Trainingsverfahren werden die KI künftig immer kontrolliert.