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Click and Kill: Wie der technische Fortschritt Terroristen ermächtigt

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Taschenlampen aus dem 3D-Drucker mit dem Staatswappen der Ukraine leuchten. Sie sind für Armee und Rettungskräfte in der Ukraine bestimmt. Auch Terroristen profitieren vom technischen Fortschritt.
Taschenlampen aus dem 3D-Drucker mit dem Staatswappen der Ukraine leuchten. Sie sind für Armee und Rettungskräfte in der Ukraine bestimmt. Auch Terroristen profitieren vom technischen Fortschritt.
Ukrainische Sicherheitskräfte setzen auf Taschenlampen aus dem 3D-Drucker: Technischer Fortschritt verändert das Wesen des Kriegs. Foto: picture alliance/dpa | Friedemann Kohler
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Wie der technische Fortschritt Terroristen ermächtigt

KI, neue Drohnentechnik, 3D-Drucker: Neue Technologien sind auch für Terroristen und Kriminelle interessant. Die neuen Technologien zwingen Staaten, ihre Sicherheitspolitik grundlegend zu überdenken.

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Ukrainische Sicherheitskräfte setzen auf Taschenlampen aus dem 3D-Drucker: Technischer Fortschritt verändert das Wesen des Kriegs. Foto: picture alliance/dpa | Friedemann Kohler
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