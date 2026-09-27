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Wettlauf der Großmächte: Wie China mit KI nach der Weltspitze greift

Wettlauf der Großmächte: Wie China mit KI nach der Weltspitze greift

Wettlauf der Großmächte: Wie China mit KI nach der Weltspitze greift

China und die USA Foto: Stock.adobe.com
JF-Plus Icon Premium Wettlauf der Großmächte
 

Wie China mit KI nach der Weltspitze greift

Chinesische Unternehmen holen bei der KI auf. Mit günstigen Open-Source-Modellen und einer Strategie ähnlich der digitalen Seidenstraße will das Reich der Mitte langfristigen Einfluss auf die Technologie der Zukunft gewinnen.

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